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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon’da hamsi yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı İzle

Trabzon’da hamsi yüklü tır kaza yaptı: 1 yaralı İzle

Kaza yerinden görüntü

Tır Şoförü Dikkatsizlik 

-Kaza yapan tırların görüntüsü
-Hamsilerin görüntüsü
-detaylar

( TRABZON )- Yola saçılan tonlarca hamsi nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde yol tek şeritten ulaşıma kapandı TRABZON

- Trabzon’un Sürmene ilçesinde hamsi yüklü tırın yol kenarında duran bir başka tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrasında yola tonlarca hamsi devrildi. Hamsi yüklü tırın şoförünün ağır yaralandığı kaza sonrasında hamsiler uzun uğraşlar sonrasında yoldan temizlendi. Alınan bilgiye göre, Rize’den Trabzon istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen hamsi yüklü 61 K 22399 plakalı tır, Sürmene ilçesinden geçişi sırasında yolda arıza nedeniyle duran bir başka tıra dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu arkadan çarptı. Kaza sonrası tırın dorsesinde yüklü olan tonlarca hamsi yola saçılırken, tır şoförü kazada ağır yarandı. Yola saçılan hamsiler nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde yol tek şeritten ulaşıma kapanırken, yola saçılan hamsileri temizlemek için Sürmene ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
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