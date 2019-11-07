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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Video

Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Video

- Kazadan görüntü

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-- Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çömlekçi mahallesinde Mert Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 acil ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Beton duvara çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken, sürücü Mert Aslan’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada araç içerisinde bulunan Mert Tosun 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Ufuk Birinci, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen KTÜ Farabi Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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