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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon'da dereye düşen köpek kurtarıldı

Trabzon'da dereye düşen köpek kurtarıldı

- Trabzon 'da dereye düşen köpeğin kurtarılması - Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin köpeğe ulaşması - Köpeği urtarma operasyonundan detaylar - Akçaabat ilçesinde derede akıntıya kapılan köpek, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldıTRABZON (AA) - Trabzon 'da dereye düşen köpek, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Deresi'ne düşerek akıntıya kapılan köpeği görenler, Akçaabat İtfaiyesi ekiplerine bilgi verdi.İtfaiye ekiplerinin talebi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, köpeğin kurtarılması için çalışma başlattı.Dere üzerideki köprüden iple inen ekipler, sudaki adacık üzerindeki hayvanı sudan çıkardıktan sonra ip yardımıyla köprüye taşıdı.Sağlık durumu iyi olan köpek, daha sonra serbest bırakıldı.

Köpek Sudan Hayvan Irak 

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