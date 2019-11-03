Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Trabzon'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

olay yerinden detaylar

( TRABZON ) TRABZON

Polis Cenaze Cinayet 


- Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen silahlı olayda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili bir kişiyi arıyor. Olay, ilçenin Sancak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın ardından Y.T, silahla Enes Şen ve Yetiş Tiriyaki'ye ateş etti. Enes Şen, olay yerinde hayatını kaybederken Yetiş Tiryaki yaralı olarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılılarak tedavi altına alındı. Enes Şen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili şüpheli Y.T'yi arıyor. (BK-GÖK
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı