Trabzon'da belediye yolcu otobüsüne tır çarptı: 9 yaralı...Kaza anı kamerada

-Yaşanan şok ve panik



( TRABZON ) TRABZON



- Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ortahisar-Maçka seferini yapmakta olan belediye otobüsüne bir kamyonun çarpması sonucu biri ağır 9 kişi yaralandı. Kaza anı otobüs içindeki kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Hacımehmet mevkiinde meydana gelen kazada Maçka istikametine seyir halinde olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüsüne, tali yoldan kontrolsüz olarak ana yola girmek isteyen TIR çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre tır şoförü ile 8 yolcu yaralanırken, yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Tır şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, otobüs şoförünün gayretleriyle büyük bir facianın önlendiği bilgisine ulaşıldı. öte yandan kaza anı otobüs içindeki kameralara an be an yansırken, kaza sonrası otobüs içindeki yolcular büyük şok yaşadı.