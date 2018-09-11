Trabzon’da bağ bozumu festivali düzenlendi

-İki başkanın konuşması

-Konserden görüntüler

-Sanatçı El Roman'a forma hediye edilmesi

-detaylar



( TRABZON )- Festivalde sahne alan Rafet El Roman söylediği parçalarla izleyenleri coşturdu- Trabzon’da Rafet El Roman rüzgarı TRABZON



– Trabzon’da düzenlenen 'Bağ Bozumu Festivali’nde sahne alan ünlü sanatçı Rafet El Roman söylediği parçalarla izleyenleri coşturdu. Kardeş protokolü imzalayan Ortahisar Belediyesi ile Ürgüp Ortahisar Belediyesi tarafından'Bağ Bozumu Festivali’ düzenlendi.

Festivalde 11 ton üzümün yanı sıra 500 kilogram pekmez dağıtılırken, vatandaşlar üzüm ve pekmezleri alabilmek adeta birbirleriyle yarıştı. Festivalde konuşma yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kardeş belediye olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, “2014 yılında Trabzon Ortahisar Belediyesi olarak kurulduktan sonra bir baktık ki bir Ortahisarımız daha var. Ürgüp’ün Ortahisar Belediyesi. Yani iki tane Ortahisar Belediyesiyiz. Benim de soyadım Genç, belediye Başkanımızın da soyadı Genç. Hem Ortahisar hem de Genç başkanlar. Tabi doğal olarak kardeş belediye olmamız lazımdı. İyi ki kardeş belediye olduk. Bunu sadece kağıt üzerinde bırakmadık. Belediye meclis üyelerimizle beraber oraya hamsi götürdük. Sağ olsunlar ikinci kez 11 ton üzümle beraber geliyorlar. O üzümlerden burada pekmez ürettiler. Böyle güzellikler yaşamak bizim için mutluluk verici” dedi.

Kardeş belediye olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Ürgüp Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç’e Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç günün anısına plaket hediye etti. Daha sonra sahne alan sanatçı Rafet El Roman söylediği birbirinden hareketli parçalarla izleyenleri coştururken sahne performansıyla tam not aldı. Sanatçı Rafet El Roman’a Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Burhan Cahit Erdem ve Zeyyat Kafkas tarafından isminin yazılı olduğu bir forma hediye edildi.

