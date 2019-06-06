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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Trabzon’da araba dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

- Trabzon’da araba dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLER

İlk Müdahale Hastane Trol 

-DETAYLAR

( TRABZON ) Trabzon’da araba dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı TRABZON

- Trabzon’un Araklı ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kayaiçi mahallesinde öğle saatlerinde Gökhan Türkmen yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak dereye uçtu. Araç içerisinde bulunan Yakup Aygün (65) dere içerisinde akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Aygün’ün cansız bedenine kaza yerinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Kazada yaralanan Gökhan Türkmen ve Tevfik Altunbaş 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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