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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor

Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor

Bölgeden görüntü

Bild Hasar Tespit 

-söndürme çalışmalarından görüntü
-detaylar

( TRABZON -EK)- Yangınlara 450 personel ve 98 araçla müdahale sürerken, AFAD ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı- Trabzon'daki 11 ayrı ilçede 110 hektarlık alanda örtü yangını etkili oldu- Vatandaşların bahçe temizliği rüzgarlı ve sıcak havaya denk gelince örtü yangınları kaçınılmaz oldu- Yangın söndürme çalışmalarına TOMA'lar da katılıyor TRABZON

- Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçedeki 37 ayrı noktada başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ediyor.Farklı zamanlarda çıkan örtü yangınlarına, Tarım ve Orman Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'ların da bulunduğu toplam 98 araç ve 450 personel katılıyor. Şu ana kadar bu yangınlardan yaklaşık 30'u ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, yangınlar neticesinde üç ilçede 6 ev zarar gördü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınlarda 100 hektarlık alan ile 10 hektarlık fındıklık zarar gördü. AFAD ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, söz konusu yangınların mevsim itibariyle bahçelerde yapılan temizlik çalışmalarının rüzgarlı ve sıcak havaya denk gelmesi ile çıktığı bildirildi.
Camilerden ve belediye hoparlörlerinden vatandaşlara anonslar yapılarak bahçe temizliği sırasında ateş yakmamaları istenirken, yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.
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