Trabzon'da 2 yaşındaki çocuk 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

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( TRABZON ) TRABZON



- Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde bugün bir apartmanın 11. katından çimen zemine düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Ömer Asaf Keleş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çukurçayır mahallesi Ak Life-3 Sitesi C Blok 11. katta oturan Emine ve Ali Keleş çiftinin 2 yaşındaki çocukları Ömer Asaf Keleş henüz bilinmeyen bir nedenle evin balkonundaki cam pencerelerden aşağıya sarkarak düştü. Olayda Ömer Asaf Keleş ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar hemen 2 yaşındaki çocuğu önce yakındaki Yavuz Selim Kemik Hastanesi'ne kaldırırken, minik çocuk buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan minik Ömer Asaf burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

