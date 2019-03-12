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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Kaplan: 'Strafora bağlı bir yangın oldu. Yangının elektrik kontağında çıktığı tahmin ediliyor'

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Kaplan: 'Strafora bağlı bir yangın oldu. Yangının elektrik kontağında çıktığı tahmin ediliyor'

Çalışmalardan görüntü

Nadan Öğrenciler Elektrik Kontağı 

-Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Kaplan'ın açıklamaları
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( TRABZON ) Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Kaplan: "Strafora bağlı bir yangın oldu. Yangının elektrik kontağında çıktığı tahmin ediliyor"- Üniversitedeki yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor TRABZON

- Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Kaplan, özel bir üniversitedeki yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiğini söyledi.

Trabzon’un Yomra ilçesinde bulunan özel bir üniversitede 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın dış yüzeyi ve çatısı alev alırken, üniversite öğrencileri ve çalışanlar binadan tahliye edildi. Kısa sürede büyüyen yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederken, binada maddi hasar meydana geldi. Üniversite yerleşkesinde çıkan yangının soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Kaplan, binanın dış yüzeyindeki strafor nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğünü belirterek, “Yomra ilçesi sahil kısmında üniversitede sabah 09.09 sıralarında bir ihbar geldi. Bizde ekiplerimizle yola çıktık. İlk müdahaleyi Arsin grubumuz yaptı. Saat 09.09’da başlayan yangın dış yüzey yangını olarak gerçekleşti. Strafora bağlı bir yangın oldu. Yangının elektrik kontağında çıktığı tahmin ediliyor. Elektrik kontağına kablo ile taşınan kıvılcımlar 6 ve 7. kattaki odalara intikal ediyor, oradan da dış yüzeye intikal ediyor. Neticede strafor tutuşmasıyla beraber binanın kaplaması yanıyor. Can kaybı yok. Müdahaleyi zamanında ve yerinde yaptık. Soğutma çalışmalarımız da bitti. Tedbir amaçlı 2 ekibimiz akşama kadar burada bekleyecek. Strafor sinsidir bir yapıya sahiptir. Bir kıvılcım aldığı zaman anında yürür ve tutuşur” ifadelerini kullandı.
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