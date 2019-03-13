Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon Adliyesi arşivindeki dosyalar raflardan indirildi İzle

Trabzon Adliyesi arşivindeki dosyalar raflardan indirildi İzle

Arşivlerin yüklenmesi

Zaman Aşımı Atık Kağıt Geri Dönüşüm 

-Tırların görüntüsü
-Adliyenin görüntüsü

( TRABZON ) - Tırlara yüklenen dosyalar geri dönüşüme kazandırılacak TRABZON

- Trabzon Adliyesi’nde hukuk ve ceza davalarında süresi dolan dosyalar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere arşivden indirilerek tırlarla geri dönüşüme gönderildi. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi olarak kullanıma açıldıktan sonra vatandaşların mahkeme dosya sorgulama ve diğer adli durumlar ile ilgili bilgi almasını sağlayan UYAP portalı sayesinde, dosyalar artık senelerce arşiv odalarında bekletilmiyor. Dosyalara sistemden ulaşmak 7/24 mümkün olurken, işlem görmeyecek dosyalar ise balyalar halinde yeniden değerlendiriliyor. Geri dönüşüme destek veren dava görenler, UYAP ve süre uygulaması sayesinde adliyelerin fiziki yükten, yüzlerce ağacın ise kesilmekten kurtulduğuna tanıklık ediyor. Arşivler rahatlatılıyor Adalet Bakanlığının yeni yargılama usül ve esaslarının belirlenmesi sürecinde her yetkili mahkeme için süre göstermesi, adalette etkinliği hızlandırıyor. Davalarda Hedef Süre Uygulamasının 2019 yılı itibariyle resmen başlatılmasından sonra gerek ceza, gerekse hukuk mahkemeleri dosyalarından infaza çıkan, işlemden kaldırılan ve zaman aşımına uğradığı tespit edilen dosyalar bir bir sökülerek adliyelerde ekstra yük olmasının önüne geçilmiş oldu. Mahkeme birimleri ellerinde işlemden kaldırılmış, infaza çıkmış, arşivde yer tutmaması gereken veya zaman aşımından dolayı kalemlerde-arşivlerde tutulması gerekli bulunmayan dosyaları atık kağıt geri dönüşüm sistemine dahil ettirdi. Tırlarla Ankara'ya gönderildi Geri dönüşüm için Ankara’daki Ergazi Atık Kağıt Ünitesi’ne gönderilecek olan binlerce dosya Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin tırlarına yüklendi. Böylece binlerce dosya, UYAP’ta safahatleri kalmak suretiyle fiziken ortadan kaldırılmış oldu. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin alınan açıklamada çevre dostu uygulamaların önemine dikkat çekilerek “Başsavcılığımız aldığı karar ile arşiv yönetmeliği kapsamında hem doğaya saygılı bir uygulamaya destek verdi, hem de oldukça ekonomik olan bir sistemi hayata geçirdi” değerlendirmesinde bulundular.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı