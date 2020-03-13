Toz taşınımı yağmurla birlikte çamura dönüştü

-Yağmur detayları

-Çevreden detaylar

-Vatandaşların konuşması



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da toz taşınımı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da görülen toz taşınımı yağmurla birleşince çamur olarak kente düştü. Şanlıurfa’da gece saatlerinden itibaren toz taşınımı yaşandı. Şehrin üzerini kaplayan kahverengi bulut, sabah saatlerinde yağmurla birlikte kente düştü. Yağmurla birlikte inen toz, araçların üzerinde çamur tabakası oluşturdu. Yağmurun yağmasının koronavirüsünün ortadan kalmasına vesile olmasını dileyen vatandaşlar, toz taşımının çamur olarak yağmasının ise havadaki kiri temizlediğini vurguladı. Meteoroloji toz taşınımı uyarısı yaptı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşımının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ile Doğu Akdeniz'de Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş’ta etkili olması beklendiğini açıklandı.



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