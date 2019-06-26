Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Toyota'nın Basketçi Robotu Guinness Rekorlar Kitabına Girdi

- Toyota'nın Basketçi Robotu Guinness Rekorlar Kitabına Girdi

CUE3 Guinees rekor denemesi

( TOKYO ) - Toyota'nın basketçi robotu Guinness rekorlar kitabına girdi TOKYO

Rekor Dünya Rekoru Basketbol Rekor Denemesi Düşünür 


- Toyota'nın ürettiği robot basketbolcu CUE3 Guinness rekorlar kitabına girdi. Toyota mühendis ekibi 2017 yılında her atışta basket atabilecek bir robotu geliştirmenin eğlenceli olabileceğini düşündü. Toyota mühendisleri Nisan 2019'da CUE3 adını verdikleri robotu üçüncü kez yeniden imal ettiklerini açıkladı.
Bir ay sonra CUE3 ardışık olarak serbest basketbol atışları için Guinness Dünya Rekoru'nu kırmaya çalıştı ve başardı. CUE3'ün dünya rekoru girişimi için ilk hedefi bin basket atışıydı ve başarılı oldu. Mühendisler yaklaşan Tokyo Olimpiyatları için 2020 sayılık için yeni bir hedef belirledi. Proje lideri Tomohiro Nomi, Guinness videosunda, "Artık yeni şeyler denemek isteyenler için daha fazla fırsat varmış gibi hissediyorum. Bu yüzden eğer birileri bunu izler ve 'yeni bir şey yapmak istiyorum" diye düşünürse gerçekten çok mutlu olacağım" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Derbide olay! F.Bahçe sahayı terk ettiDerbide olay! F.Bahçe sahayı terk etti
Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Fenerbahçe - Dinamo KurskFenerbahçe - Dinamo Kursk
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı