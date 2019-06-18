Tosya Sanayi Kavşağı'nda otomobil takla attı

- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte olan 34 UP 9532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tosya Sanayi Kavşağı'nda takla atarak refüje devrildi. Kazadan araçta bulunanlar yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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