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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Tosya Sanayi Kavşağı'nda otomobil takla attı

Tosya Sanayi Kavşağı'nda otomobil takla attı

Kaza yerinden görüntüler

( KASTAMONU ) KASTAMONU

Trafik Kazası Bild Direksiyon 


- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte olan 34 UP 9532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tosya Sanayi Kavşağı'nda takla atarak refüje devrildi. Kazadan araçta bulunanlar yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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