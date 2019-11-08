Tosya Pirincinin coğrafi işaret denetimleri başladı

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde coğrafi işareti alınan Tosya Pirinci için coğrafi işaret denetimleri başladı.

Tosya Kaymakamlığı, Tosya Belediyesi, Tosya Ziraat Odası ve Tosya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan girişim ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi tarafından yapılan 3 yıllık bir çalışma sonucunda geçtiğimiz yıl Sarıkılçık Pirincinin Tosya ilçesinde yetiştiği tescillenmiş ve coğrafi işaret alınmıştı. Coğrafi işareti alınan Sarıkılçık Pirinci için denetimler başladı.

Tosya Kaymakamlığı, Tosya Belediyesi, Tarım Orman İlçe Müdürlüğü, Tosya Ziraat Odası ve Tosya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oluşturulan coğrafi işaret denetim komisyonu sahaya inerek çiftçilerle görüştü. Çeltik ekilen tarlaları yerinde inceleyen denetim komisyon üreticilerle görüşerek ekilen tohumun ile birlikte atılan gübre ve sulama ile hasat süresi hakkında üreticilerden tarlada bilgi alarak pirinci yetiştiği toprakla birlikte kayıt altına aldı. Yeni üretim olan pirinçler kayıt altına alınmasının ardından coğrafi işaret bulunan torba yada paketlere konularak satışa sunulacak. Yapılan bu çalışma ile Tosya Pirinci tüccarların elinde ve market raflarında logolu olarak satılacağı için tüketiciler Tosya Pirincini logosundan ve paketlerinden tanıyabilecekler. İlgili kurumlar tarafından oluşturulan denetim komisyonu sürekli olarak denetleyecek. Coğrafi işaret denetimlerinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken; “Coğrafi işaret aldığımız pirinç için coğrafi işaret denetimlerini bugün yapmış bulunmaktayız. Sonuçlandırıp inşallah çiftçimiz için hayırlı bir iş yapmış olacağız." Ziraat Odası coğrafi işaretini almış olduğu Tosya Pirincinin denetimlerine bu yıl itibariyle başlamıştır. Bundan sonraki denetimlerimiz devam edecek. İnşallah Tosya Pirincimiz kontrol altında olacaktır” diye konuştu.





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