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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tosya Kaymakamlığı 30 yaşlı hastaya modern hasta yatağı verdi

Tosya Kaymakamlığı 30 yaşlı hastaya modern hasta yatağı verdi

Kaymakam röp.

Eziler Engelli Vatandaş 

-Hasta yatağından detay

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Tosya ilçe Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında ilçede yaşlı ve engelli vatandaşlara hasta yatağı dağıtımı yapıldı. Huzurevinde kalmak istemeyen yaşlı ve bakıma muhtaç kimselerin evlerinde bakımı için proje başlatan Kaymakam Deniz Pişkin, yaptığı köy ve mahalle gezilerinde yaşlıları ve bakıma muhtaç kimseleri evlerinde ziyaret etmişti. Gelen talepler karşısında proje hazırlayan Kaymakam Deniz Pişkin bakıma muhtaç hasta ve yaşlıların evde bakımlarına imkân sağlarken ilk etap temin edilen 30 adet yatağı dün sahiplerine teslim etti. Tamamı 90 adet hasta yatağı olduğunu ifade eden Kaymakam Deniz Pişkin, diğer 60 hasta yatağının da kısa sürede temin edilerek sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Yatakların teslim töreninde gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin; “Yatağa bağlı vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek, ev şartlarında daha iyi bir bakım alabilmelerini sağlamak ve böylece bu hastalarımızın refakatçilerine de yardımcı olmak amacıyla bir çalışma başlatmıştık. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine Tosya Kaymakamlığı tarafından alınan tam donanımlı 30 adet hasta karyolası ve yatağının teslimi bugün gerçekleştirildi.
Vatandaşların sıkıntılarına ortak olmak ve onların acılarını paylaşmak ve hayatın her alanında insana dokunmayı ve vatandaşımızın hiçbir sorununa kayıtsız kalmamayı sosyal devlet olmanın en temel ilkesi olarak çalışmalarının merkezine koyduk” dedi.

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