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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tosya hayvan barınağındaki sokak köpekleri ölüme terk edildi

Tosya hayvan barınağındaki sokak köpekleri ölüme terk edildi

Köpeklerin ölüme terk edildiği yer detay

Er Kadın Sokak Hayvanı Sokak Köpekleri Hayvan Barınağı Sokak Hayvanları 

-Hayvansever kadının konuşması
-detaylar

( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Tosya Belediyesi tarafından hayvan barınağı olarak kullanılan alanında sokak köpekleri ölüme terk edildi. Tosya Belediyesi tarafından Mezbahana yanına yapılan Sokak Hayvanları Tedavi ve Karantina Merkezi çevresine bırakılan yüzlerce sokak hayvanı, soğuk havada aç bırakılarak ölüme terke dildi. Soğuk hava ile birlikte aç kalan sokak hayvanları, bir bir ölmeye başladı.
Barınağın bir tarafında kapısı kilitli ve içi boş Sokak Hayvanları Tedavi ve Karantina Merkezi bulunurken, diğer tarafından da Tosya Belediyesinin Hayvan Kesim Mezbahanesi olmasına rağmen sokak hayvanları, telle çevrili alanda ölüme terk edildi. Barınağın her köşesinde insanın vicdanını sızlatan görüntüler ve köpeklerin soğuk ve açlıktan ağlayış sesleri duyuluyor. Sokak hayvanlarının ölüme terk edilmesine tepki gösteren bir hayvansever, her gün kendi imkanları ile başıboş ve ölüme terk edilen sokak hayvanlarını yemek getirmeye çalışıyor. “Kaymakama sürekli köpek kulübesi yapılması için ricada bulundum” Telle çevrili alanda ölümü bekleyen sokak hayvanlarına kendi imkanlarıyla yemek götüren bir hayvansever, “Ben, her gün buraya gelerek kendi imkanlarım burada aç ve susuz şekilde bekleyen bu köpeklere yiyecek getiriyorum. Şu görmüş olduğunuz derme çatma kulübeleri de ben yaptım. Ne yapayım pek olmadı ama elimden gelende bu. İç kısımlarına evden getirdiğim battaniyeleri serdim. Üst kısımları da bu soğukta üşümesinler diye bir şeylerle kapatmaya çalıştım. Buraya kulübe yapılması için birkaç defa ilçe kaymakamına gittim fakat daha bir sonuç alamadım. Kaymakam bey Belediye Başkanı ile görüşüp buraya kulübe yapılmasını rica ederim dedi fakat halen beklemekteyim. Burada soğuktan ve açlıktan her gün birkaç köpek ölmekte. Tosya halkına seslenmek istiyorum ne olur bu hayvanlara yardım edin. Yazıktır, günahtır köpekleri aç ve susuz bu soğuk günlerde dışarıda bırakmayın” dedi.

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