Tosya'da trafik kazası: 4 yaralı - KASTAMONU

- Tosya'da trafik kazası - 4 yaralı - Otomobilden detay - Jandarma ekiplerinin çalışması - Yoldan detaylar Kastamonu 'da trafik kazası: 4 yaralıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.Necaettin Keskin (44) yönetimindeki 34 RL 4824 plakalı otomobil, uluslararası D - 100 kara yolu Zincirlikuyu köyü mevkisinde şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile beraberindeki Melek (43), Zerrin (11) ve Zehra Keskin (16) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle uluslararası D - 100 kara yolunda araç kuyruğu oluştu.Tosya Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ve belediye ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından yol açıldı.
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