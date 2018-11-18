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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı Haberi

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı Haberi

Trafik Kazası olay yeri detay

İlk Müdahale Trafik Kazası 

- Detaylar

( KASTAMONU ) - KASTAMONU

- Kastamonu´nun Tosya İlçesi D-100 karayolu Dağardı Köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinile Bilgilere göre Tosya istikametinden İstanbul’a gitmekte olan Erdoğan Y. idaresindeki 16 EY 461 plakalı panelvan kamyonet Dağardı köyü kavşağında yol içinde bulunan Trafik Uyarı levhasına ve bariyerlere çarpması sonucu takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Erdoğan Y. ve eşi Sema Y. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (SDA-
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