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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı

Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı

Trafik kazası detay

Trafik Kazası Bild Şiddetli Yağış Direksiyon 

-olay yerinden görüntü
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yeni Sanayi Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Trabzon istikametinden Yalova’ya gitmekte olan 77 AAD 911 plakalı otomobil, Tosya Yeni Sanayi Kavşağında şiddetli yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta refüje çıktı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan Tuğba K. (25) ve Nezengül K. (49) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge Trafik ekipleri kaza sonrası güvenlik tedbirleri alarak, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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