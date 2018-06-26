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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Tosya’da kutlama yapan seçmenden Muharrem İnceye Süzme yoğurt benzetmesi

Tosya’da kutlama yapan seçmenden Muharrem İnceye Süzme yoğurt benzetmesi

Bayan Seçmen Röportaj detay

Genç Parti Caiz 

-Kutlamalar detay
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu´nun Tosya İlçesinde 24 Haziran Seçimleri sonrası Cumhuriyet Meydanında toplanan partililer seçim sonuçlarını kutladı. Cumhuriyet Meydanında yapılan kutlamalara çok sayıda AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili seçmen katıldı.
Kutlamalara katılan yaşlı-genç partililer gazetecilerin mikrofonlarına ilginç açıklamalarda bulundular. Kutlamalara katılan Sebahat isimli bir bayan ‘’ Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Sadece sayın Muharrem İnceye iki sözüm var. Tabiri caiz ise bizim memlekette ekşimiz yoğurt vardır. Muharrem İnce üç aydır fışladı fışladı ama 24 Haziran da herkes onu torbaya koyup süzme yoğurdu yaptı. Bizim Tosya’nın Sarı kılçık pirincinden de pilav yaparak bir güzel oturup afiyetle yiyeceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da afiyet olsun. Allah herkesten Razı Olsun’’ dedi
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