Torununu izlemek için 950 kilometrelik yoldan geldi - MERSİN
: - 89 yaşındaki Memnune ninenin Atış Poligonu içerisinde yürümesi - Atış yapılan salona girmesi - Yarışma halindeki torununu izlemesi - Torunu Göksu Gökhan’ın atış yapmasından görüntü - Yaşlı ninenin torunu tarafından kucaklanması - Birlikte fotoğraf çektirilmesi - Torun Gökhan ile yapılan röportaj - Yaşlı nine ile yapılan röportajTorununu izlemek için 950 kilometrelik yoldan geldiMERSİN (AA) - Trabzon'da yaşayan 89 yaşındaki Memnune Aydın, Mersin 'de bir yarışmaya katılan 13 yaşındaki torunu Göksu Gökhan'a moral vermek için 950 kilometre yol gelip, şampiyonada yalnız bırakmadı.Trabzon'da yaşayan ve havalı silah sporuyla uğraşan 13 yaşındaki Göksu Gökhan, Mersin 'in Erdemli ilçesinde düzenlenecek olan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'na ilk kez davet edildi.İlk defa şehir dışındaki bir etkinliğe katılan Gökhan, Trabzon'dan kafileyle birlikte Mersin 'in Erdemli ilçesine gelip yarışmaya katıldı. Gökhan'ın 89 yaşındaki ananesi Memnune Aydın da çok sevdiği torununu ilk şampiyonasında yalnız bırakmamak için 950 kilometre yol gelip torununu canlı izledi.Yarışma saatinde tribünde çok sevdiği ananesi ve ailesini gören küçük kız, büyük mutluluk yaşadı. Ailesinin desteğiyle yarışan Gökhan, kendi yaş grubunda 10'uncu olmayı başardı.Gökhan, ocak ayında yapılacak milli takım seçmelerine de katılıp, bundan sonraki şampiyonalarda birinci olmayı hedefliyor. - Trabzondan geldiAydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 çocuğu, 12 torun ve 6'da torunun torunu olduğunu söyledi.
"Herkesin eline tüfek, tabanca verilmemesi gerek" diyen Aydın, "Minik yavrum Göksu bu spor dalını seçti. Hocalarının nezaretinde çalışıyor. Trabzon'dan torunuma destek olmak için Mersin 'e geldim. İnşallah onun şampiyonluğunu da görürüm." şeklinde konuştu. Gökhan da ananesinin Trabzon'dan geldiğini müsabaka sonrası öğrendiğini söyledi.
Ninesinin kendisine destek için 950 kilometre yoldan gelmesinin anlamının büyük olduğunu ifade eden Gökhan, "Nineme şampiyonluk sözümü yerine getireceğim. 338 puan alarak Türkiye 10'uncusu oldum. Ocak ayında yapılacak ilk yarışmada nineme birincilik sözümü yerine getireceğim." diye konuştu.