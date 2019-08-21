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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Torunu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - BALIKESİR

Torunu tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - BALIKESİR

- Helallik alınması - Cenaze namazının kılınması Balıkesir 'de torunun dedesi ve ninesini bıçaklaması - Gönen ilçesinde torunu tarafından bıçakla öldürülen ninenin cenazesi defnedildiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Gönen ilçesinde, torunu tarafından bıçakla öldürülen Bedriye Kangal'ın cenazesi toprağa verildi.
Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi'nde torunu Fettah S. tarafından bıçakla öldürülen 80 yaşındaki Kangal için Bakırlı Mahallesi'ndeki camide cenaze namazı kılındı.Bedriye Kangal'ın cenazesi daha sonra Bakırlı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan Fettah S. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi'nde ikamet eden Fidan Kangal (83) ile kendisinden para isteyen torunu Fettah S. (28) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fettah S, Fidan Kangal ve eşi Bedriye Kangal'ı bıçakla yaralamıştı. Bedriye Kangal olay yerinde yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan eşi Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından kaçan Fettah S. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

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