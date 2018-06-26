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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Torunlarını görmeye giderken iş makinesinin altında kaldı... O anlar kamerada İzle

Torunlarını görmeye giderken iş makinesinin altında kaldı... O anlar kamerada İzle

Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri

Güvenlik Kamerası Ağır Yaralı Elektrikli Bisiklet Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinde cep telefonu ile çekilen kaza sonrası müdahale

( ISPARTA )- Isparta’da iş makinesinin ezdiği kadın hayatını kaybetti - Elektrikli bisikletle torunlarını görmeye giden kadın iş makinesinin altında kaldı ISPARTA

- Isparta’da kendisini fark etmeyen iş makinesi tarafından ezilen kadın ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Isparta Yeni Çünür’de, elektrikli bisikletle yeni doğan ikiz torunlarını görmeye giderken, belediyenin asfalt çalışması yaptığı yerden geçmek üzere olan kadın iş makinesi tarafından ezildi. Ağır yaralanan talihsiz kadın sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edilen bilgiye göre, olay dün saat 17.00 sıralarında Yeni Çünür Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yeni doğan ikiz torunlarını görmek üzere elektrikli bisikletiyle ilerleyen Yaşar Öztürk, çalışma yaparken kendisini fark etmeyen belediyeye ait T.K’nin kullandığı iş makinesi tarafından ezildi. Durumun fark edilmesi üzerine iş makinesi tekrar geri manevra yaparak, aracın altında kalan kadının kurtarılması için geri manevra yapması ise kazanın şiddetini bir kat daha artırmış oldu. Kaza anları ise bir sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerinde 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ağır yaralanan Yaşar Öztürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (FK)
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