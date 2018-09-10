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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Torun katili kadın 3 sene sonra yakalanarak tutuklandı Haberi

Torun katili kadın 3 sene sonra yakalanarak tutuklandı Haberi

- Ayfer Mutlu’nun savcılıktan çıkarılarak cezaevine gönderilişi

Hastane Bebek Cesedi Avcılık Polis Ekipleri Çöp Kutusu 

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( MUŞ )- Torununu boğarak çöp kutusuna atan firar kadına müebbet verildi MUŞ

- Muş Devlet Hastanesi tuvaletinde 2015 yılında torununu boğarak çöp kutusuna atan firari kadın Ayfer Mutlu, yakalanarak müebbet cezasına çarptırıldı. Alınan bilgilere göre, 2015 yılında Muş Devlet Hastanesi Acil Servis tuvaletinde doğum yapan Elif Kaya, annesi Ayfer Mutlu ile yeni doğan bebeğini boğarak çöp kutusuna attı. Çöp kutusunda bebek cesedi gören vatandaşlar durumu hastane idaresine bildirmişti. 2015 yılından bu yana firar olan anneanne Ayfer Mutlu hakkında aldıkları ihbarı değerlendiren Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Mahkemeye sevk edilen Ayfer Mutlu, adli mercilerce müebbet cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. Öte yandan öldürülen bebeğin annesi Elif Kaya ise bir süre önce yakalanarak tutuklanmıştı. (UU-ŞAK-
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