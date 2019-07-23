Tortum'da çıkan yangın, 8 saat sonra kontrol altına alınabildi Haberi

-Vatandaşların yangını söndürme çabası

-Küle dönen evlerden detay



( ERZURUM )- Yangında 3 ev, 9 ahır kullanılamaz hale geldi ERZURUM



- Erzurum’un Tortum ilçesinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 3 ev, 9 ahır kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgilere göre, Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı aşağı Serdarlı-Küçükdere Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir evin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler diğer evlere ve ahırlara sıçradı. Çıkan yangında 3 ev, 9 ahır ve merek kullanılamaz hale geldi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, 8 saatlik çalışma sonucunda söndürülebildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, 30 ton ot samanın yandığı belirtildi. Ayrıca çok sayıda ev eşyası kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

