Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Tortum'da çıkan yangın, 8 saat sonra kontrol altına alınabildi Haberi

Tortum'da çıkan yangın, 8 saat sonra kontrol altına alınabildi Haberi

Yangından detay

Tahkikat Bild Trol 

-Vatandaşların yangını söndürme çabası
-Küle dönen evlerden detay

( ERZURUM )- Yangında 3 ev, 9 ahır kullanılamaz hale geldi ERZURUM

- Erzurum’un Tortum ilçesinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 3 ev, 9 ahır kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgilere göre, Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı aşağı Serdarlı-Küçükdere Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir evin çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler diğer evlere ve ahırlara sıçradı. Çıkan yangında 3 ev, 9 ahır ve merek kullanılamaz hale geldi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, 8 saatlik çalışma sonucunda söndürülebildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, 30 ton ot samanın yandığı belirtildi. Ayrıca çok sayıda ev eşyası kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı