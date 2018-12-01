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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Torosların zirvesinde kar, altında deniz keyfi Haberi

Torosların zirvesinde kar, altında deniz keyfi Haberi

-SAHİLDEN DETAYLAR

Yüzme Hafta Sonu Cennet Kar Yağışı 

--YUKARDAN DETAYLAR
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( ANTALYA )- Antalya’dan Türkiye’yi kıskandıran görüntüler- Aralık ayının ilk gününde Antalya’da deniz keyfi ANTALYA

- Aralık ayının ilk gününde Torosların zirvesi karla buluşurken, Antalya’da vatandaşlar denize girmekten vazgeçmedi. Hafta sonunda sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, hem denize girip hem de denize girerek güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya’da Aralık ayının ilk gününde adeta yazdan kalma gün yaşandı. Yurdun doğusunda kar yağışı, batısında ise soğuk hava etkisini gösterirken, haftayı soğuk ve yağışlı kapatan Antalya' da vatandaşlar hafta sonu açan güneşi gören vatandaşlar, Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Aralarında yabancı uyruklu turistlerin de bulunduğu vatandaşların bazıları yüzmeyi tercih ederken bir bölümü d güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkardı. Denizden çıktıktan sonra kıyıda güneşlenen Emine Handan Serinkan, “Bugün su gayet güzel. Yazdan bir gün diyebilirim. Antalya’mızdan çok memnunuz. Çok mutluyuz.” dedi.
Almanya’dan Antalya’ya gelen Ayşe Hicran Deniz ise havanın şahane olduğunu vurguladı. Deniz, “Bir taraftan dağlarda karı, aşağıda denizi görmek bulunmaz bir cennet.” diye konuştu.
(FV-
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