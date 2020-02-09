Toros Dağları etekleri buz tuttu, narenciye bahçeleri zarar gördü Haberi

-Portakal bahçesinde zarar gören ağaçlardan detay

-Narenciye işçilerinden detay

-Narenciye bahçesinden detay

-Narenciye bahçe sahibi Erdal Bozkurt ile röportaj

-Su basan portakal bahçesinden detay



( ADANA - ÖZEL)- Adana’da, Toros dağları eteklerinde buz sarkıtları oluştu, narenciye bahçelerini don vurdu- Bahçe sahipleri tarım işleri ile ürünlerini birlikte toplarken gece kalan ürünler için don nöbeti tutacak ADANA



- Adana’da, Toros dağları eteklerinde buz sarkıtları oluştu, narenciye bahçelerini don vurdu. Bahçe sahipleri tarım işleri ile ürünlerini birlikte toplarken gece kalan ürünler için don nöbeti tutacak. Sıcağıyla yaz ayları gündemde yer alan Adana’da buz sarkıtları oluştu narenciyi ürünlerini don vurdu. Narenciye üreticileri bu gece yaşanacak don için nöbet tutmaya hazırlanırken bahçelerdeki limon ve portakalları, dondan zarar görmemesi için yoğun mesai yaparak hasat ediyor. Feke ilçesine bağlı Ormancık, Gaffaruşağı köylerinde bu yıl ilk kez buzulları aratmayan buz sarkıtları oluştu. Kozan ilçesinde narenciye bahçelerinde üreticiler, fırtına ve don nedeniyle narenciye ağaçlarının zarar gördüğünü ifade etti.

Narenciye üreticisi Erdal Bozkurt en zor gecenin bu gece olacağını ifade ederek, “Bu gece lastik yakacağız, damlama sistemleri çalıştırmayı düşünüyoruz. Tedbirimizi almaya çalışıyoruz. Şuan çok etkisi yok ama Kayhan bölgesi, Bulduklu, Pekmezli tarafında o bölgede sıkıntılar var. Bu geceyi de atlatırsak rahata kavuşacağımızı düşünüyoruz. Don olayından sonra don vuran yerlerde portakal fiyatları düşer don vurmayan yerlerde fiyatlar artış gösterir. Bu bölge Akdeniz’in yüzde 20 narenciye ihtiyacını karşılıyor” diye konuştu.





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