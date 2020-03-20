Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
- Toronto sokaklarında Korona sessizliği

- Toronto sokaklarında Korona sessizliği

Toronto'nun boş sokaklarından görüntüler

Metro İstasyonu Toplu Ulaşım Kullar 

-Boş kalan metro istasyonundan görüntüler
-Detay

( TORONTO ) TORONTO

- Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Korona virüs endişesiyle vatandaşlarına yaptığı evlerinizde kalın çağrısının ardından Toronto şehrinde sokaklar boş kaldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Korona virüs endişesi nedeniyle vatandaşlarına yaptığı sosyal mesafeyi koruma ve evde kalma çağrısının ardından Toronto şehrinde sokaklar boş kaldı. Ülkede okulların tatil edilmesi ve çoğu iş yerinin eden çalışma sistemine geçmesinin ardından, vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ettiler. Ülkedeki bar, kafe, restoran ve sinema gibi mekanların da kapatılması, sokakların yanında metro istasyonları gibi toplu ulaşım araçlarının da boş kalmasına neden oldu. Kanada'da Korona virüs nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde toplam 873 vaka tespit edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene DayakYunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene Dayak
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Fransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar BaşladıFransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle KarşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle Karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı