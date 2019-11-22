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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Tornavidalı gaspçılar tutuklandı İzle

Tornavidalı gaspçılar tutuklandı İzle

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Kapkaç Cep Telefonu Üniversite Öğrencisi Tekstil İşçisi 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da tornavida ile 2 kişinin telefonunu gasp eden bir kişinin de cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan iki zanlı tutuklandı ADANA

- Adana'da tornavida ile 2 kişinin telefonunu gasp eden bir kişinin de cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan iki zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre gasp ve kapkaç olayları Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Serhat U.(18) ve Medet K.(23), üniversite öğrencisi Mehmet Salih Para, Atakent Mahallesinde yaya olarak giderken iki kişi önünü kesti. Şahıslar elindeki tornavidayı genç adamın bacağına dayayarak "cep telefonunu ver yoksa seni öldürürüz" dedi.
Bunun üzerine korkan üniversite öğrencisi cep telefonunu verdi. Telefonu gasp eden şahıslar kaçtı. Gasp edilen öğrenci ise polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Şahıslar bu arada Sinanpaşa Mahallesinde tekstil işçisi Memeli Asilalmaz’ın önünü kesti. Tornavidayla tehdit edilen Asilalmaz, cep telefonunu vererek canını kurtardı. Şüphelilerin eşkallerini güvenlik kameralarından tespit eden polis, zanlıların peşine düştü. Tarihi Taş Köprü üzerinde 13 yaşındaki H.Ö.’nün cep telefonunu da kapkaç yöntemiyle çalan Serhat U. ve Medet K. ekipler tarafından yakalandı. Emniyete getirilip sorguya alınan zanlıların “Çok alkollüydük” dedikleri öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.
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