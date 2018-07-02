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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Törenle batırılan Sahil Güvenlik gemisi artık dalış turizmine hizmet edecek

Törenle batırılan Sahil Güvenlik gemisi artık dalış turizmine hizmet edecek

-Geminin batırılması

Uzunlu Dalış Turizmi Kimya Resif Irak 

--Geminin sirenler arasında sulara gömülmesi
--Etkinliği teknelerden izleyenler

( MUĞLA ) MUĞLA

- Sahil Güvenlik Komutanlığınca hurdaya çıkarılan gemi, dalış turizmine katkı sağlamak ve resif oluşumu amacıyla denize batırıldı. Datça'da su altı canlıları için resif oluşturmak amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılan başvurular olumlu sonuçlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığınca hurdaya çıkarılan 14 metre uzunluğundaki Piket tipi 'SG-52' gemisi, kimyasallardan ayrılarak balıklara yuva olması için hazırlandı. Batırılacağı Kargı ile Akvaryum koyları arasındaki Çeti Suyu mevkisine getirilen gemi, Datça’da düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikler kapsamında törenle denize batırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 25 yıl kullanılan, 14 metre boyunda ve 30 ton ağırlığındaki gemi, 4 dakika içinde balıklara yuva olacağı 18 metre derinliğe bırakıldı. Çevredeki teknelerde bulunanlar, batırılan tekneyi 4 dakika boyunca siren çalarak denizin sularına uğurladı. Geminin dalış turizmine ve resif oluşumuna katkı sağlaması amaçlanıyor. Taşkızak Tersanesi'nde inşa edilerek 1990 yılında hizmete başlayan gemi, 9 Temmuz 2015'te Kekova'da hizmet dışı bırakılmıştı. (MB-Y)
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