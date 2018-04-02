-Torbasındaki taşlar

-Taşları dökmesi

-Taşları geri toplayıp torbaya koyması

-Polis tarafından götürülmesi

-Taşları neden topladığını anlatması

-Polis aracına bindirilip götürülmesi



( ADANA -ÖZEL-HD) Torbasından taş çıkan adam: "Taşları yastık yapmak için topladım" ADANA



- Adana'da polisin şüphelenip üzerinde arama yaptığı şüphelinin elindeki torbadan taş çıktı. Zanlı, "Sokakta yaşıyorum taşları yastık yapmak için topladım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, D-400 kara yolunda Celal Bayar Köprülü Kavşağının altında elinde torba olan bir kişiden şüphelendi. Polis şahsı durdurup önce kimlik sorup daha sonrada üst araması yaptı. 54 yaşındaki Mehmet Şerif Altunar'ın elinde bulunan torba içinden taş çıkarken üzerinden herhangi bir suç aleti çıkmadı. Polis ayrıca zanlının GBT sorgusu yaptığında devlet malına zarar vermekten 2 bin lira para cezası aldığını ancak ödemediği için bunun 3 ay hapis cezasına çevrildiğini tespit etti. "Taşları yastık yapacaktım" Polis gözaltına alınan zanlının torbasındaki taşları döktürdü. Gözaltına alınan zanlı taşları torbasına koyup polis aracına konuldu. Zanlı, "Ben sokakta yaşıyorum bu taşları da yastık yapmak için topladım. Yatarken kafamı koyacaktım" demesi duyanı şaşkına çevirdi. Polis merkezine götürülen zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

