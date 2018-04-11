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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Torbalı'nın yeni sembolü hızla yükseliyor

Torbalı'nın yeni sembolü hızla yükseliyor

proje denetimi

Yargı Süreci Teknoloji Kapalı Alan Mimari Milletvekili 

-detaylar

( İZMİR ) - İZMİR

- Torbalı ilçe merkezinde bir pasajın farklı katlarında 30 yıldır hizmet veren mevcut belediye binasının yetersiz kalması üzerine yapımına başlanan yeni binanın inşaatı hızla yükseliyor. Başkan Görmez, “Gelişen Torbalı’ya çok yakışan bir hizmet binası ve sosyal alan projesini hayata geçiriyoruz” dedi.
Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Tepeköy Mahallesi’nde inşaatı devam eden yeni Belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Vekili Özgür Erman Çağlar, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, belediye meclis üyeleri ve belediye bürokratları eşliğinde inşaatı gezen Başkan Görmez, yapılan çalışmalarla ilgili olarak mühendislerden detaylı bilgi aldı. Mevcut binanın Torbalı’nın ihtiyacına cevap vermemesi dolayısıyla geçtiğimiz Eylül ayında inşaatına başlanan Yeni Belediye hizmet binasının 2018 yılında tamamlanması öngörülüyor. Torbalı'nın yeni sembolü olacak Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, belediye binasının yapıldığı yerin, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından iş makineleri için şantiye alanı olarak tahsis edilmek istendiğini, uzun uğraşlar sonucu bu alanın ilçe belediyesine kazandırıldığını belirterek, “Çok değerli bu alan için anında müdahale ettik. Büyükşehir'le yargı sürecimiz sağlıklı işlemeseydi burası şimdi şantiye yeriydi. Ayrıca belediyelerin hizmet binası için onay almakta çok zorlandıkları bir dönemde Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya’nın destekleriyle onay alabildik. Kendilerine teşekkür ederim. Bu, Torbalı’ya kazandırdığımız 200’e ulaşacak projelerimizden sadece bir tanesi. Hızla gelişen, büyüyen ilçemize yakışan bir yatırım oldu” şeklinde konuştu.
12 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip binada Selçuklu tarzı ve modern mimari birlikte sentezlendi. İzmir’in en büyük ve en teknolojik modern yapılarından biri olması beklenen Torbalı Belediyesi 5 kattan oluşuyor. (ÖA)
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