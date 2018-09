Torbalı'nın kurtuluş etkinlikleri konserlerle son buldu İzle

-Açıklamalar



- Torbalı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96.yıldönümü nedeniyle ilçede bir haftadır süren Kurtuluş Etkinlikleri, Hande Yener Konseri ve Çakırbeyli Bamya Festivali ile sona erdi. Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş etkinliklerine ilçe halkından ve ilçe dışından birlerce kişi iştirak etti. Festivallerin ve konserlerin birbirini izlediği etkinlikler Torbalı’nın kurtuluş günü olan 7 Eylül akşamı Hande Yener Konseri ve ertesi gün Çakırberli Mahallesi’nde yapılan bamya festivali ile sona erdi. Pop müziğin tanınmış simalarından Hande Yener, Torbalı 7 Eylül Stadyumu’nu dolduran binlerce kişiye en sevilen şarkılarını söyledi.



Hande Yener konseri öncesinde Torbalı’nın gururu Toprak Kardeşler sahne aldı. Torbalı Belediyesi’nin davetlisi olarak ilçeye gelen Yener, stadyumda gördüğü seyirci kalabalığı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu binlerce kişi Hande Yener ile birlikte şarkı söyledi.



Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, eşi Arzu Görmez ile birlikte konser bitiminde sahneye gelerek Hande Yener’e çiçek takdim etti. Çakırbeyli’de Bamya Festivali Zeytin, incir ve keşkek için festivaller düzenleyen ilçe belediyesi son olarak Çakırbeyli’ de de bamya festivali etkinliğine imza attı. Torbalı Kurtuluş etkinlikleri kapsamında gerçekleşen festivale katılım yine yoğun oldu. Torbalı Belediyesince Çakırbeyli meydanında kurulan stantlarda vatandaşlara bedava tavuklu pilav ve etli bamya ikram edildi. Çevreden gelen köylüler de açılan stantlarda ürünlerini sergilediler. Halk oyunlarının oynandığı, türkülerin söylendiği festivalde TRT sanatçısı Ali Çakar da bir konser verdi. “Torbalı’nın her köşesi ayrı bir değer” Festivalin açılış konuşmasını yapan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı’nın genelde sanayi potansiyeliyle bilindiğini ifade ederek, “İlçemizin her köşesi ayrı bir değer, ayrı bir güzellik taşıyor. Köylerimiz doğa harikası, her birinde müstesna tarım ürünleri yetişiyor. Çakırbeyli’miz de de organik diyebileceğimiz tadı ve rengi kendine has bamyamız var. Düzenlediğimiz festivallerle bu değerlerimizin, bu güzelliklerimizin ülke çapında tanınmasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Torbalı’nın çehresi değişti” Torbalı’da değişimin Mart 2014 yerel seçimleriyle başladığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili ve MKYK Üyesi Mahmut Atilla Kaya, yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Yaşamın bütün alanlarında ilçenin çehresini değiştiren yatırımlar, projeler birer-birer hayata geçiriliyor. Torbalı’nın var olan potansiyeli bu süreçte harekete geçirildi. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, tarımda, kentleşmede, ilçemiz hedeflerine doğru ilerliyor. Bundan önce de bu köyler vardı. Bundan öncede ilçenin bu potansiyeli vardı. Bir şey yapılmadı” dedi.

