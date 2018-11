Torbalı’da zeytin festivali coşkusu

-Konuşmalar

- Torbalı Belediyesi tarafından Sahipler Mahallesi’nde 7.kez düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Destivali büyük coşku içinde geçti. İlçe içinden ve dışından binlerce kişi Gemlik türü zeytiniyle ünlü Saipler’e akın ederek festival coşkusuna ortak oldu. Festivale katılan AK Parti İzmir milletvekilleri ilçedeki büyük değişme ve büyümeye vurgu yaptı. Zengin bitki örtüsü, doğal güzelliği ve kaliteli zeytin türleriyle ünlü Saipler’deki festival çevre köylerdeki üreticilerin de buluşma noktası oldu. Köylüler, mahalle meydanında kurulan tezgahlarda zeytin, zeytin yağı, reçel, bal, peynir gibi organik ürünlerini pazarlama imkanı buldular. Festivalde bu yıl bir ilk de gerçekleştirildi ve 5 ayrı kategoride yemek yarışması yapıldı. İzmir Aşçılar Derneği’nin usta şefleri tarafından puanlaması yapılan yarışma sonucunda dereceye girenlere çeşitli ödüller takdim edildi. Festival alanını dolduranlar TRT Sanatçısı Sabahattin Gülümser’in seslendirdiği birbirinden güzel türkülere eşlik ettiler. “Kırk yılda yapılanları ikiye katladık” Festivalin açılış konuşmasını yapan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, merkezi hükümetin de desteğiyle ilçe genelinde 300 adet projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek“ Bu projelerin hepsini tek tek saymaya zamanımız yetmez. Torbalı’ya çok güzel bir devlet Hastanesi kazandırdık. Milletvekillerimizin de katkısıyla 3 ay önce de Diş Hastanesi’nin temelini attık. Eğitim, ulaşım, sağlık konularında ve belediyecilik hizmetleri, konusunda da Torbalı’da son kırk yılda yapılanları ikiye katladık. Nüfus itibariyle de Torbalı son 4,5 yılda 45 bin kişi göç aldı. Yani ilçemiz bir çekim merkezi oldu. Bu maddi yatırımlarımızın yanında kültürel faaliyetlerimiz de hiç hız kesmedi. Torbalı’da yetişen değerli mahsulleri ülke çapında tanıtmaya çalışıyoruz. Düzenlediğimiz festivallerden aldığımız geri dönüşler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu anlamda ilçe tarihinde de ilkleri gerçekleştirdik. Çapak Mahallesi’nde yetişen ve ekonomik anlamda katma değeri yüksek olan Bardacık inciri için ilk kez festival düzenledik. Korucuk’ta düzenlediğimiz keşkek festivalimizde İzmir’den gelen yüzlerce ziyaretçimizi ağırladık. Çakırbeyli’deki bamya festivalimiz de dolu dolu geçti. Bugün ise geleneksel hale getirdiğimiz Saipler Zeytin ve Zeytinyağı festivalimizin yedincisini düzenliyoruz. Bu hızla ,bu aşk ve şevkle Torbalı’ya en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Rabbim de nasip ederse hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Atilla Kaya’dan A tipi hastane müjdesi Torbalı son 4,5 yılda çok önemli kalkınma atılımları gerçekleştirdiğini vurgulayan Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya “Torbalı genel ve yerel iktidar birlikteliğinde nelerin başarılabileceğinin en güzel örneğini veriyor. Son 4,5 yılda 500 trilyona yakın hizmeti Torbalı’yla buluşturduk. Bunların hiçbiri kolay olmadı. Torbalı’da bir önceki yerel iktidar CHP’deydi ve maalesef o dönem Milli Eğitim’in tapulu arazilerine okul yaptırmayan bir Belediye Başkanı vardı. O dönem arazi itilafı yüzünden ilçemize lazım olan devlet hastanesini bile engellediler. Size bir müjde de vereyim artık hastanemiz A tipi hastane statüsünde hizmet verecek. Sağlık Bakanlığı’na gerekli müracaatlar yapıldı. Torbalı halkı artık bir üniversite hastanesindekine denk doktor kadrosuyla hizmet alacak. Belediye Başkanımızla oturduk; konuştuk. Torbalı’ya 1 katrilyon lira daha hizmet kazandırma hedefimiz var. Artık yerel seçim süreci de başladı.

İzmir’de Cumhur İttifakı olarak da seçimlere gireceğiz. Eminim ki sizler de bu hizmetlerin devam etmesini temenni ediyorsunuz ve eminim ki 2019 yerel seçimlerinde de durmak yok yola devam diyeceksiniz” şeklinde konuştu.

“Torbalı her yerde konuşuluyor” Torbalı’yı ve burada yaşayan insanları çok sevdiğini dile getiren Ak Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle “Belediye Başkanı’mız Sayın Adnan Yaşar Görmez ile Milletvekilimiz Sayın Atilla Kaya el ele vermişler Torbalı’yı adeta şaha kaldırmışlar. Yapılan yatırımlara baktığınızda bunu net olarak görüyorsunuz. Gittiğim her yerde ,katıldığım her toplantıda Torbalı’nın bu başarı hikayesini anlatıyorum. Zaten her yerde Torbalı konuşuluyor. İnanıyorum ki Torbalı’yı çok daha güzel günler bekliyor” dedi.