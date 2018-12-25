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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Torbacılara şafak operasyonu

Torbacılara şafak operasyonu

Polisin evlere baskın yapması

Uyuşturucu Şafak Operasyonu Uyuşturucu Tacirleri Harekat Polisi Şafak Vakti 

-Polisin sokakta beklemesi
-Polisin bir kişi gözaltına alması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Adana'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı ADANA

- Adana'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak şafak vakti operasyon başlattı. Narkotik polisi eş zamanlı olarak özel harekat polisinin de desteğiyle çok sayıda adrese baskın düzenledi.
Polis torbacı diye tabir edilen ve sokakta esrar, uyuşturucu hap ve eroin sattığını değerlendirdiği şahısların evlerine tek tek girdi. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınarak önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıpa daha sonrada sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda zanlıların evleri hassas burunlu narkotiğin detektör köpekleri tarafından da arandı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu da ele geçirildi.
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