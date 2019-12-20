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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Torbacılara şafak baskını havadan görüntülendi

Torbacılara şafak baskını havadan görüntülendi

Polisin operasyona çıkması

Şafak Baskını Adli Tıp Uyuşturucu Akalan Şafak Vakti 

-Evlere tek tek girmeye başlaması
-Gözaltılar yapması
-arşiv

( ADANA )- Adana'da 18 torbacının gözaltına alındığı operasyon drone ile havadan görüntülendi ADANA

- Adana'da torbacı tabir edilen 18 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığı operasyon drone ile havadan görüntülendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Ekipleri 18 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenlendi.
Özel hareket polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şahısların evleri detektör köpekler tarafından arandı. Polis bu orada şüphelilerin kaçma ihtimaline karşılık havadan da drone ile takibe başladı.
Operasyon boyunca havada kalan drone tek tek torbacı yuvalarını tespit edip anında yerdeki polise bildirdi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 zanlının sorgusu devam ediyor. (FKE-
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