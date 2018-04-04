Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

-Evde zanlıları yere yatırması

-Yanan sobayı söndürmesi

-Kovayı dışarı çıkarması

-Yanan uyuşturucuları çıkarması

-Diğer eve yapılan operasyon

-Soba içinden çıkan haplar

-5 kilitli kapının fotoğrafı



( ADANA - HD)- Adana'da polis, operasyon yaptığı evde kimsenin olmadığını düşünüp ayrılırken bacadan duman çıktığını görünce, 5 kilidi bulunan kapıyı kırıp içeri girdiğinde torbacıları uyuşturucuyu sobada yakarken yakaladı- Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, başka bir baskında da yanmayan soba içinde 5 bin hap ele geçirildi ADANA



- Adana'da operasyon yaptığı evde kimsenin olmadığını düşünüp ayrılırken bacadan duman çıktığını gören polis, kapının 5 kilidini kırıp içeri girdiğinde torbacıları uyuşturucuyu sobada yakarken yakaladı. Adana Emniyet Müdülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir evde satışa uyuşturucu hazırlandığı ihbarını aldı. Polis eve baskın düzenledi.

Polis kapıyı çaldı ancak kapıyı kimse açmadı. Polis uzun süre kapıyı çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca kimsenin olmadığını düşünerek gitmeye hazırlanırken bacadan duman çıktığını fark etti. Polis 25 derece hava sıcaklığında sobanın yanmayacağını düşünerek zanlıların uyuşturucu yaktığını tahmin edip koç başını getirerek uzun uğraştan sonra 5 kilidi bulunan kapıyı kırıp içeri girdi. Polis zanlıları genetiği değiştirilmiş skunk ismi verilen esrarı sobada yakarken yakaladı. Polis sobadaki ateşi söndürüp sobanın kovasını dışarı çıkartarak 23 paket skunka el koydu. Polis evde bulunan Ramazan K.(36), Metin A. (37), Cumali A. (20), Murat Y.(45) Hasan T.(31) Azada A.(29) ve Bayram K.'yı (20) gözaltına aldı. Zanlılardan Ramazan K.ve Metin A. hakkında uyuşturucu kullanmaktan; diğer zanlılara uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Zanlılardan Cumali A. tutuklandı. Polis evde yaptığı incelemede zanlıların kapıya ek olarak 4 kilit daha yaptığı kapının kendi kilidiyle birlikte 5 kilidi olduğunu belirledi. Polisin yaptığı başka bir baskında ise yanmayan soba içinde 5 bin hap ele geçirildi. Evdeki Ali K. (39) ve Bahar Y. gözaltına alındı. Ali K. tutuklanırken, Bahar Y. savcılıktan serbest kaldı. (FKE-

