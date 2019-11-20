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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Torbacı operasyonunda 7 kilo bonzai ele geçirildi

Torbacı operasyonunda 7 kilo bonzai ele geçirildi

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Uyuşturucu Bonzai Akalan Harekete Geç 

-Adli tıpa alınması
-Ele geçirilen bonzainin fotoğrafı

( ADANA ) - Adana'da torbacılara yönelik operasyonda bonzai ile yakalanan 5 zanlı tutuklandı ADANA

- Adana'da torbacılara yönelik operasyonda 7 kilo 463 gram bonzai ile yakalanan 5 zanlı tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde bonzai satıldığı ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine harekete geçerek adrese yaptığı baskında 7 kilo 463 gram bonzai ele geçirdi. Polis olayla ilgili olarak Cumali Y. (42), Emrah Ç. (34), Mehmet Doğan T. (40) Okan D. (24) ve Harun D.'yi (16) gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 850 lira ve 50 Euro ile uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 5 zanlı tutuklandı.
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