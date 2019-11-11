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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Torbacı' operasyonu - ADANA İzle

'Torbacı' operasyonu - ADANA İzle

"Torbacı" operasyonu - ADANA - Zanlılardan görüntü - Ele geçirilen uyuşturucudan fotoğraflar Adana 'da "torbacı" operasyonu - Sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.Ekipler, kimliklerini belirlediği şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Şüpheliler A.Y, H.C, Y.F, B.E. ve M.A. gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden A.Y, H.C, Y.F. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Sentetik Uyuşturucu Akalan Irak 

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