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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
'Torbacı' operasyonu - ADANA

'Torbacı' operasyonu - ADANA

"Torbacı" operasyonu - ADANA - Zanlının Adli Tıp Birimine getirilmesi - Ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafı Adana 'da "torbacı" operasyonu - Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.Ekipler, kimliğini belirlediği şüphelilere yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Yenibey Mahallesi ve otogar ile Yüreğir ilçesindeki Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 27 uyuşturucu hap, 47,84 gram esrar ele geçirildi.Şüpheliler Eyüp B. (21), Davut A. (31) ve Çağdaş T. (33) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Çağdaş T. tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Akalan Avcılık Irak 

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