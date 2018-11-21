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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Topunu almak isterken kanalizasyon çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Topunu almak isterken kanalizasyon çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ölen çocuğun fotoğrafı

Polis Hastane Sağlık Ekibi Kanalizasyon Bild 

--Arşiv Görüntüler-
-Olay yerinden görüntüler
-Kurtarma çalışmaları

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de kaçan topunu almak isterken bina önündeki kanalizasyon çukuruna düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak üzerinde 17 Kasım tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki O.N., kaçan topunu almak isterken yaklaşık 3 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştüğü çukurdan çıkarılan O.N, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Suriyeli çocuk Omer Naami, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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