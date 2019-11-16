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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Topun peşinden caddeye çıkan çocuğa otomobil çarptı - ANKARA Haberi

Topun peşinden caddeye çıkan çocuğa otomobil çarptı - ANKARA Haberi

- Yaralı çocuğa sağlık ekiplerinin müdahalesi - Yaralı çocuğun ambulansa alınması - Ambulansın olay yerinden ayrılışı Ankara 'da topun peşinden caddeye çıkan çocuğa otomobil çarptıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çankaya ilçesinde kaldırımda oynarken yola kaçan topunu yakalamak için caddeye çıkan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eti Mahallesi'nde kaldırımda oyun oynayan 9 yaşındaki M.D.T'nin topu, araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na kaçtı.Topu almak için yola çıkan M.D.T'ye Özgür T. yönetimindeki 33 LP 067 plakalı otomobil çarptı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri 

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