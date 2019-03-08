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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
'Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası' - EDİRNE

'Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası' - EDİRNE

"Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası" - EDİRNE - Final maçından görüntüler - Hediye takdim töreninden görüntüler - Edirne Valisi Ekrem Canalp'in açıklaması"Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası" - Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "Bütün Edirne liler müsabakaları çok yakından takip etti. Burada diğer takımlar şampiyon takımı kutladılar. Önümüzdeki dönemde de valilik olarak benzer etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz"EDİRNE (AA) - Edirne 'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası"nın şampiyonu Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) kadın futbol takımı oldu. Edirne Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 25 Mart'ta başlatılan turnuvanın final müsabakası, TÜ 75. Yıl Spor Salonu'nda yapıldı.Final müsabakasında Hakem Kurulu Derneği'ni 10 - 5'lik skorla yenen TÜ Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu futbol takımı turnuvanın şampiyonu oldu.Turnuvada birinci olan TÜ Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hakemler Kurulu Derneği, Edirne Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Valiliği takımlarına kupaları verildi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Ayten Canalp de futbol takımlarında yer alan kadınlara hediye verdi, onları kutladı.Vali Canalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların turnuvayı kendi aralarında düzenlediğini ve başarılı bir organizasyon olduğunu belirterek, "Bütün Edirne liler müsabakaları çok yakından takip etti. Burada diğer takımlar şampiyon takımı kutladılar. Önümüzdeki dönemde de valilik olarak benzer etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Muhabir Futbol Takımı Şampiyon 

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