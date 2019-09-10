Toprakla mayalanan pekmez, 200 yıldır gelir bu köyün geçim kaynağı

-Pekmez alanı. Üzümlerin suyunu çıkartan Yusuf Güven' ile röportaj.

-Pekmez'in yapım işini anlatan Yahya Güven

-Pekmez'in yapım aşaması ve oluşumu,

-Detaylar.



( BURDUR - ÖZEL)- 400 haneli köyde hane başı 40 kilogram üretilim kilosu 30 TL'den satılıyor- İmece usulü odun ateşinde kaynatılan pekmezler yok satıyor BURDUR



- Burdur’ un Yeşilova İlçesine bağlı Büyükyaka Köyü’nde 200 yıllık gelenek devam ediyor. Sadece Büyükyaka köyünün belli bir bölgesinde yer alan ve Pekmezin mayası olarak kullanılan “ Pekmez Toprağı “ ile yapılan pekmez, 200 yıldır bölge halkının gelir kaynağı olmayı sürdürüyor. Yeşilova ilçesinde önemli üzüm pekmezi üretim merkezlerinden biri olan Büyükyaka Köyünde olgunlaşan üzümler bağlardan toplanıp İmece usulü bir araya gelen vatandaşlar, geleneksel yöntemlerle üzümü pekmeze dönüştürdü. Pekmez üreticilerinden Yahya Güven (71) , dedelerimizden öğrendiğimiz kadarıyla 150-200 yıllık bu maya pekmez toprağını kullanıyoruz. Bizim bağlar, bu maya topraklarının üzerinde yer alıyor. Büyükyaka (Kocayaka) köyünün pekmezi başka yerlere benzemediğini geleneksel yöntemle üzüm pekmezi yapmak zorlu bir süreç gerektiriyor" dedi.

Vatandaşlar, Kır Bağı olarak bilinen asmalarda yetişen üzümler kasalara doldurularak pekmez alanına getiriyor. Ardından üzümü çuvallara doldurup havuzda ayaklarına giydikleri çizmelerle ezen vatandaşlar üzüm suyuna o bölgeye has Pekmez Mayası (Toprak) karıştırıyorlar. Ardından dinlenme süreci başlayan pekmezler büyük kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatıp koyulaştırarak pekmez haline getiriyorlar.Yaklaşık 5 saat süren işlemin ardından pekmezler kaplara yerleştirilip soğumaya bırakılıyor. Yaklaşık 500 hane olan köyde, hane başına yaklaşık 30 kilogram pekmez üretimi yapılıyor. Pekmezin kilogramı yaklaşık 35 TL'den alıcı uluyor.

