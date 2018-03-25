Toprak kayması - YALOVA

- Çınarcık - Armutlu yolundan detay - Kapanan yolda yer alan trafik uyarı tabelalarından görüntüler - Araçların alternatif yoldan geçişi - Heyelan oluşan bölgeden detaylar Yalova 'daki toprak kayması - Çınarcık - Armutlu yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandıYALOVA (AA) - Yalova 'nın Çınarcık - Armutlu ilçe yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.Harmanlar Mahallesi'nde 54 dönüm alanda 12 gün önce meydana gelen heyelandan zarar gören Çınarcık - Armutlu yolu ulaşıma kapandı. Ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.Karayolları ekipleri çökmeler oluşan yolda çalışmalarını sürdürürken, ulaşıma kapatılan yolun girişlerine uyarı levhaları konuldu.Çınarcık ilçesinde 12 gün önce başlayan heyelan, 97 dairelik metruk sitenin bloklarından birinin yan yatmasına neden olmuş, bir işletmeye ait havuzun etrafında ve bazı yollarda oyuklar oluşmuştu. Heyelandan yeni yapılan 4 apartmanın istinat duvarının zarar görmesi üzerine, söz konusu binalarda ikamet etmeye başlayan 10 dairenin sakinlerine tahliye kararı çıkarılmıştı.