Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Toprak kayması - YALOVA

Toprak kayması - YALOVA

- Çınarcık - Armutlu yolundan detay - Kapanan yolda yer alan trafik uyarı tabelalarından görüntüler - Araçların alternatif yoldan geçişi - Heyelan oluşan bölgeden detaylar Yalova 'daki toprak kayması - Çınarcık - Armutlu yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandıYALOVA (AA) - Yalova 'nın Çınarcık - Armutlu ilçe yolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.Harmanlar Mahallesi'nde 54 dönüm alanda 12 gün önce meydana gelen heyelandan zarar gören Çınarcık - Armutlu yolu ulaşıma kapandı. Ulaşım alternatif yoldan sağlanıyor.Karayolları ekipleri çökmeler oluşan yolda çalışmalarını sürdürürken, ulaşıma kapatılan yolun girişlerine uyarı levhaları konuldu.Çınarcık ilçesinde 12 gün önce başlayan heyelan, 97 dairelik metruk sitenin bloklarından birinin yan yatmasına neden olmuş, bir işletmeye ait havuzun etrafında ve bazı yollarda oyuklar oluşmuştu. Heyelandan yeni yapılan 4 apartmanın istinat duvarının zarar görmesi üzerine, söz konusu binalarda ikamet etmeye başlayan 10 dairenin sakinlerine tahliye kararı çıkarılmıştı.

İstinat Duvarı Toprak Kayması 

İlgili Foto Galeriler
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı