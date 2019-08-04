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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Toprak kayması tarihi mezarlığı açığa çıkarttı İzle

Toprak kayması tarihi mezarlığı açığa çıkarttı İzle

Toprak kayması sonucu ortaya çıkan mezarlar

Mezar Taşları Şehit Mezar Taşı Toprak Kayması 

-Mezar içindeki kemik parçaları
-Detay görüntüler
-Ömer Çelik isimli vatandaşın anlattıkları
-Define avcıları tarafından kırılan tarihi mezar taşı
-Detay görüntüler

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçesinde toprak kayması sonucu tarihi mezarlık gün yüzüne çıktı. İlçeye bağlı Örene Mahallesi Zeylan Çayı kenarında bulunan tepedeki toprak kayması, beraberinde tarihi değeri olan mezarlığı da açığa çıkarttı. Ömer Çelik isimli vatandaş, iki çocuğun alanda mezarların olduğunu kendisine söylemesi üzerine bölgeye gittiğini, toprak kayması sonucunda çok sayıda mezarın ortaya çıktığını söyledi.

Alanda ayrıca gece saatlerinde büyük bir ışığın oluştuğunu da gördüğünü kaydeden Çelik, “Alanda şehit olduğunu büyüklerimiz hep bizlere söylerdi. Açığa çıkan mezarların içine baktığımda; kafatası, el, ayak kemik parçaları vardı. Bölgenin yetkilerce incelenmesi gerekir” dedi.
Alanda bulunan tarihi özellikteki mezar taşlarının ise define avcıları tarafından yerinden sökülerek kırıldığı gözlerden kaçmadı.
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