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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Toprak kayması sonucu yol kapandı - KIRKLARELİ

Toprak kayması sonucu yol kapandı - KIRKLARELİ

- Yoldan genel görüntüler - Ekiplerin çalışmaları Kırklareli 'de toprak kayması - Demirköy ilçesine ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapandıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Demirköy ilçesinde toprak kayması sonucu ilçeye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapandı.Gece saatlerinde başlayarak zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde toprak kayması meydana geldi.Düşen toprak ve taş parçaları, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.İhbar üzerine bölgeye gelen Demirköy Belediyesi ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Yolun trafiğe kapanması nedeniyle ilçe girişinde araç kuyruğu oluştu.

Toprak Kayması 

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