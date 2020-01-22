Toprak Dede son yolculuğuna uğurlandı Haberi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Toprak Dede diye bilinen TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Fatih Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 97 yaşında hayatını kaybeden Toprak Dede diye bilinen TEMA Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca için Fatih Camii’nde cenaze düzenlendi.

Öğle namazına müteakip düzenlenen törene, TEMA Vakfı yöneticileri ve sevenleri katıldı.

Ailesi taziyeleri kabul etti. Kızı Kına Karaca, damadı Serkan İrem, torunları Oktay Karaca, Can Karaca, İsmail Karaca ve Yeşne Karaca’nın üzüntülü oldukları görüldü.

Karaca'nın cenazesi Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.



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