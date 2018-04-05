Toprak boşaltan hafriyat kamyonu devrildi

-Devrilen kamyondan görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Yoldan görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beylikdüzü Kavaklı Caddesi'nde yol kenarına toprak boşaltan hafriyat kamyonu yan yatarak devrilirken bir süre yerdeki topraklar yüzünden trafik durdu. Kaza, saat 11.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Caddesi'nde meydana geldi. 34 LK 6798 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, yol kenarına kasasındaki toprakları boşaltmak için yanaştı. Aşağıya doğru eğimli olan yol nedeniyle, kamyon bir anda yan yatarak devrildi. Devrilen kamyon kasasındaki toprakların dökülmesiyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri konuyla ilgili tutanak tutarken, sürücü ise yara almadan kazadan kurtuldu. Dökülen topraklar olay yerine gelen kepçe yardımıyla yoldan temizlenirken trafikte eski haline döndü.

